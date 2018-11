Trabalhos são voltados à promoção de diversas ações, com o objetivo de recriar a realidade dos profissionais da área

publicado em 08/11/2018

Os trabalhos são multidisciplinares e envolvem a graduação e a comunidade (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do 6º período do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV promoveram, no início desta semana, o lançamento de suas agências experimentais. Os trabalhos são multidisciplinares e envolvem a graduação e a comunidade.

O projeto é voltado à promoção de diversas ações, com o objetivo de recriar a realidade dos profissionais da área.

A primeira tarefa dos estudantes foi apresentar o manual de identidade, as funções de cada integrante e o portfólio desenvolvido até o presente momento por cada grupo. A segunda etapa consistiu na escolha de uma entidade ou uma pessoa física, para a qual serão direcionadas as campanhas publicitárias.