Encontro foi conduzido pela egressa de Jornalismo Leliane Petrocelli, especialista em Marketing Eleitoral e Assessoria Política e Marketing Empresarial

publicado em 09/11/2018

Os alunos dos 4º e 6º períodos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV participaram de um bate-papo (Foto: Divulgação/Unifev)

Na última quarta-feira (dia 7), os alunos dos 4º e 6º períodos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV participaram de um bate-papo com a gestora do setor de Comunicação e Marketing da Instituição, Leliane Petrocelli.

A convite da Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, responsável pela disciplina de Assessoria de Comunicação, a profissional abordou a rotina da área e o trabalho em conjunto de jornalistas e publicitários na execução das atividades relacionadas à Comunicação Integrada de Marketing (CIM).

“É importante que os estudantes compreendam como o mercado está se reconstruindo após essa Revolução Digital, e tomando uma proporção muito mais integrativa para os profissionais de jornalismo, publicidade, marketing, relações públicas e produção multimídia, por exemplo. As multiplataformas exigem a produção de multiconteúdos”, citou Leliane.

Para a docente da graduação, é sempre muito válido receber profissionais da área e, principalmente, egressos da UNIFEV, que possuem uma trajetória considerável. “A iniciativa constitui em uma troca de conhecimentos, oportunidade em que os convidados compartilham experiências e os universitários, anseios quanto à realidade do mercado”, finalizou Silvia.