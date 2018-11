Trabalhos passaram por avaliação de banca que, neste ano, contou com a participação de egressos da graduação

publicado em 07/11/2018

Seis projetos foram avaliados por pela banca (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Letras da UNIFEV apresentaram, recentemente, os resultados de seus trabalhos de Iniciação Científica. Na oportunidade, seis projetos foram avaliados por bancas que, neste ano, contaram com uma novidade: a participação de egressos da Instituição.

O objetivo foi promover a inclusão de ex-alunos da graduação no processo de avaliação dos trabalhos, além de incentivar a troca de experiências entre eles e os futuros profissionais.

O próximo passo é adaptar as pesquisas para que sejam apresentadas durante o XIV UNIC - Congresso de Iniciação Científica da UNIFEV, que será realizado no dia 21 de novembro, nos dois campi da Instituição.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, os projetos envolvem temas focados na praticidade, o que possibilita a aplicação direta deles na sala de aula. Ainda conforme o coordenador, as defesas públicas reforçam o compromisso do Centro Universitário de Votuporanga junto ao tripé da Educação Superior, composto pelo Ensino, pela Pesquisa e a Extensão.