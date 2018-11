Universitários conheceram a estrutura utilizada na criação de frangos de corte, podendo observar na prática, como é preparado o ambiente onde vivem as aves

publicado em 06/11/2018

Os alunos do 6º período do curso participaram de uma visita técnica a uma granja (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do 6º período do curso de Engenharia Agronômica da UNIFEV participaram, no último sábado (dia 3), de uma visita técnica a uma granja, localizada no município de Nhandeara.

Sob a supervisão do Prof. Me. Marco Antônio Vrech, os universitários conheceram a estrutura utilizada na criação de frangos de corte e puderam conferir, na prática, como é preparado o ambiente onde vivem as aves.

De acordo com o docente, durante a visita, os estudantes observaram de perto como é desenvolvido o manejo na área da avicultura, um dos setores em maior desenvolvimento na agropecuária.