Idosos receberam alimentos, produtos de higiene, cosméticos e acessórios; estudantes também realizaram sessões de beleza e atividades recreativas durante a visita

publicado em 26/11/2018

A partir dessas discussões, foi elaborada a campanha de arrecadação (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos 8º anos do Ensino Fundamental II do Colégio Unifev realizaram, na última sexta-feira (dia 23), doações de alimentos, produtos de higiene, cosméticos e acessórios para os idosos do Lar São Vicente de Paulo.

Em pouco menos de um mês, os estudantes arrecadaram feijão, leite, óleo, bolacha, fralda geriátrica, papel higiênico, sabonete, shampoo, condicionador, creme hidratante, esmalte, maquiagem, bijuteria, entre outros itens. Durante a entrega, os alunos também desenvolveram uma série de atividades com os idosos, como sessões de maquiagem e manicure, música e uma apresentação de dança.

A docente de Língua Portuguesa e responsável pela atividade, Profa. Esp. Valéria Silva Parminondi, explicou que além dos temas designados pela matriz curricular, trabalhou durante todo o ano, conteúdos relacionados aos Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), à solidariedade e ao cuidado com os idosos. A partir dessas discussões, foi elaborada a campanha de arrecadação e selecionada a entidade que foi contemplada com os produtos e a visita.

“Os alunos arrecadaram muito além do que foi proposto inicialmente. Nossa ideia foi proporcionar alegria e um momento de descontração aos idosos do Lar”, disse a professora.

Feliz com o resultado positivo da ação, o estudante Pedro Bafoni Prates relatou que, para ele, essa é uma das melhores campanhas das quais já teve a honra de participar. “Ajudar o próximo é uma coisa maravilhosa, principalmente, àqueles que têm tão pouco”.