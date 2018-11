Aula prática contou com a presença do coordenador do curso de Agronomia da Instituição, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale

publicado em 01/11/2018

A atividade foi proposta pelas docentes das duas turmas (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do Pré II do Colégio Unifev construíram, na última semana, um minhocário no parquinho da Escola. A atividade foi proposta pelas docentes das duas turmas, Profa. Esp. Renata Pasini e Profa. Esp. Lucila Vieira, como complemento aos conteúdos estudados em sala.

Na oportunidade, a aula prática contou com a presença do coordenador do curso de Agronomia da UNIFEV, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, e do Técnico Agropecuário da Instituição, Caio Murilo Fernandes, que auxiliaram os pequenos durante os manuseios necessários para a elaboração do projeto.

Além disso, os estudantes puderam entender a importância e as funções desempenhadas pelas minhocas no ecossistema.