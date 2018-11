Atividade faz parte da Semana da Consciência Negra; amostras de sangue foram coletadas para análise

publicado em 22/11/2018

Em comemoração à Semana da Consciência Negra, os alunos dos cursos de Medicina e Biomedicina da Unifev, sob supervisão dos docentes, realizaram atividades multidisciplinares em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

Nos dias 12 e 19 de novembro, foram ministradas palestras para os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo sobre Anemia Falciforme, uma doença hereditária e comum no Brasil, país majoritariamente descendente de negros.

Além das palestras e orientações, a parceria entre os Laboratórios de Análises Clínicas da Unifev e prefeitura disponibilizou 250 coletas de exames de sangue gratuitos para detecção da doença nos consultórios municipais. Os casos positivos serão informados e encaminhados para acompanhamento.

De acordo com a coordenadora do curso de Biomedicina, Profa. Ma. Eloni Aparecida Fontana, a frequência da Anemia Falciforme nos brasileiros varia de 2% a 8%, conforme a quantidade da população negra em cada região. “Esse tipo de anemia é crônico, mas, dependendo da situação de risco, o paciente é indicado para transplante de medula óssea em busca de uma possível cura. Porém, independentemente da situação, o acompanhamento médico deve ser feito pela vida toda”, explica.

Eloni também relata que é comum o diagnóstico por meio da triagem neonatal (teste do pezinho) e que, muitas vezes, os familiares possuem a doença sem diagnóstico.

