Estudantes apresentaram trabalho sobre medidas preventivas para a depressão pós-parto

publicado em 30/11/2018

As alunas do 10º período do curso de Psicologia da Unifev Giovana da Silva Cristante e Vanessa Schiavo da Silva Gomes participaram, entre os dias 14 e 18 de novembro, do V Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão - Psicologia, direitos sociais e políticas públicas: avanços e desafios. Na oportunidade, as graduandas apresentaram uma pesquisa sobre medidas preventivas para a depressão pós-parto.

A pesquisa intitulada Pré-natal psicológico como ferramenta de prevenção à depressão pós-parto: pesquisa com grupo de gestantes, visou a levantar a incidência da doença entre mulheres grávidas residentes em Votuporanga e a importância do acompanhamento psicológico durante essa fase. De acordo com as estudantes, a amostra do estudo contemplou 34 mulheres, sendo que, 15 delas apresentaram fatores de risco para o surgimento do transtorno.