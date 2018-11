Alunos entregaram nove caixas de alface, couve e cheiro-verde para Hospital, em parceria com a Etec

publicado em 07/11/2018

Os alimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O curso de Agronomia da Unifev alia formação profissional de qualidade com muita solidariedade. Nesta quarta-feira (7/11), mais uma remessa da horta da graduação em parceria com a Etec chegou na Santa Casa de Votuporanga, beneficiando milhares de pacientes do Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Os técnicos Celso Rocha e Caio Murilo Fernandes trouxeram as doações juntamente com o professor de Máquinas e Mecanização Agrícola, Marco Antônio Vrech. No total, são quatro caixas de alface, quatro de couve e uma de cheiro-verde.

Em cada verdura, a oportunidade de unir conhecimento teórico e prático. “É muito importante esta atividade na grade do curso, pois é quando os universitários vivenciam o que aprendem nas salas de aula. Além disso, desenvolvem ação social, valores que a Unifev possui enquanto instituição”, afirmou Marco Antônio.

Esta foi a terceira colaboração feita pelo curso para o Hospital. “Temos uma parceria muito forte com a Santa Casa. Reconhecemos todo o trabalho sério que a Instituição faz e decidimos ser fonte de doação. Queremos contribuir cada vez mais”, disse.

O professor destacou a satisfação de ajudar a Santa Casa, que atende 53 municípios. “Quem auxilia é mais feliz do que quem recebe”, complementou.

Os alimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos imensamente o curso de Agronomia, que tem colaborado frequentemente com a entrega de verduras de qualidade, frescas e que fazem a diferença para nossos assistidos. Nosso muito obrigado à Unifev, grande parceira da nossa Instituição”, finalizou.