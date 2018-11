Quem tiver informações deve procurar imediatamente a polícia ou pelo telefone da família

publicado em 29/11/2018

O jovem está desaparecido desde a última terça-feira (27) (Foto: Arquivo Pessoal)

Marcus Vinícius Lacerda dos Santos, de 17 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (27) em Votuporanga. O jornal A Cidade entrou em contato com a mãe do adolescente e ela informou que o garoto estava em sua residência no dia de seu desaparecimento e teria discutido com ela, arrumou uma mochila com algumas roupas e disse que iria embora.

Segundo informações da genitora, ela pediu que um amigo fosse até a sua casa para conversar com o jovem, que estava muito nervoso. O rapaz se dirigiu até a residência de Mara e pediu para que o menino fosse até sua casa. No entanto, ele não foi.

Ainda de acordo com a mãe, a última informação que ela recebeu, é que o filho estava em um campinho próximo a escola Profa. Juraci Lima Lupo, por volta das 19h, mas novamente, não quis conversar com o amigo.

Conforme as características informadas pela mãe, o jovem tem 1,82 de altura e aproximadamente 160kg. Ele tem a pele morena, os cabelos cortados e olhos castanhos. No pé direito tem uma cicatriz.

Quem tiver informações deve procurar imediatamente a polícia ou pelos telefones (17) 99165-4959 e (17) 99608-2094.