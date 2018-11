O presidente também falou do horário especial no período de Natal, o convênio com o Colégio Unifev e a ação Liquida Votu”

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, ao lado do prefeito da cidade João Dado (Foto: A Cidade)

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lan çou na manhã de ontem a campanha “Natal em família” e anunciou novidades para o comércio da cidade, como o horário especial das lojas durante o período de Natal, o convênio com o Colégio Unifev e a ação Liquida Votu”.

A campanha será realizada entre os dias 26 de novembro e 31 de dezembro. De acordo com o presidente da entidade, Valdeci Merlotti, quem comprar nas lojas associadas vai concorrer a um carro 0km, uma TV 4K de 40 polegadas e a 10 vales-compras no valor de R$ 300 cada. A ACV deverá distribuir cerca de 400 mil cupons da campanha neste ano.

“A campanha foi feita pensando na família. Sempre buscamos trazer uma campanha e a de Natal é a ‘carro-chefe’, então sempre procuramos algo diferente para o consumidor, que sempre espera. É uma premiação que atrai os consumidores também da nossa região”, explicou o presidente da entidade.

Sobre o horário de funcionamento das lojas do comércio no período da noite, próximo ao Natal, Valdeci Merlotti afirmou que a abertura em horário especial ainda não foi definida, porém deve ocorrer entre os dias 12 e 24 de dezembro.

“Nós estamos discutindo sobre o horário e ainda não tivemos muito sucesso. Nós entramos em contato com o Sindicato dos Comerciários e conseguimos decidir as datas e os horários, porém com o Sindicato do Comércio não tem ocorrido o mesmo. Solicitamos também um pedido ao prefeito para que faça um decreto para abertura do comércio em horário especial e esperamos que a gente tenha uma boa sintonia entre as partes interessadas. A nossa função é fazer com que o comércio ganhe com isso”, afirmou o presidente da ACV.

Convênio

Durante a manhã de ontem, no auditório da ACV, o presidente da entidade ainda divulgou o convênio com o Colégio Unifev para o próximo ano, sendo que associados terão acesso a descontos no Colégio. O convênio foi assinado pelo presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti, e pelo presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora do Colégio Unifev, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

“Descontos ACV”

Ainda ontem foi divulgado o aplicativo “Descontos ACV” que oferece descontos cadastrados pelos próprios associados. O aplicativo pode ser adquirido nas lojas de aplicativos gratuitamente. A ferramenta inclui também localização de lojas e agenda de telefones.

Liquida Votu

Para fortalecer ainda mais o comércio de Votuporanga, em março do próximo ano será promovida a ação “Liquida Votu”, em que as lojas associadas da ACV promoverão uma semana de descontos para os consumidores do município e região.

Casinha do Papai Noel