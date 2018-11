Atendimentos em dias úteis acontecem das 9h às 16h e no sábado, será das 9h às 13hh; população pode renegociar com bancos e empresas de telefonia

publicado em 29/11/2018

Começar o ano sem dívidas é uma das opções que o Mutirão de Renegociação de Dívidas leva para toda a população. A ACV – Associação Comercial de Votuporanga é parceria do evento que começou nesta quarta-feira (28/11) e segue até segunda-feira (3/12). O atendimento está acontecendo no Centro do Empreendedor gratuitamente e sem a necessidade de agendamento prévio.

No Mutirão, promovido pelo Procon de Votuporanga, o público pode renegociar dívidas com empresas de telefonia como Vivo, Claro e TIM. No local, também é possível conversar com agentes de mais de 80 instituições financeiras, para resolver pendências com bancos, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.

As negociações estão sendo feitas diretamente com representantes das empresas e podem ser parceladas, com prazo para efetuar o pagamento da primeira parcela. “É importante que os consumidores participem e encontrem a melhor forma para se livrar de cobranças e até mesmo da negativação do nome, voltando a ter crédito em todo o Brasil”, explicou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.