Atendimento é exclusivo para comerciantes associadas e comerciárias que trabalham em estabelecimentos associados à ACV; ação será nesta segunda-feira, na praça São Bento

publicado em 01/11/2018

As interessadas precisam entrar em contato pelo telefone (17) 3426-4044 (Foto: Divulgação/ACV)

As empresárias associadas da ACV – Associação Comercial de Votuporanga e comerciárias que trabalham em estabelecimentos associados que ainda não reservaram o horário para a mamografia na carreta do Hospital de Amor, podem fazer o agendamento diretamente na entidade. Ainda restam algumas vagas para o atendimento gratuito que será nesta segunda-feira (5/11), a partir das 13h, na praça São Bento.

Na carreta, as mulheres farão a mamografia. O exame preventivo ajuda a diagnosticar o câncer de mama, que atualmente está entre os que mais matam as mulheres no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, se descoberto precocemente as chances de cura fica em torno de 90%.

A votuporanguense Izabel Leite é um exemplo dessa estatística. “Foi na carreta que descobri o meu câncer de mama. Graças a Deus fui encaminhada para Fernandópolis e depois Jales e hoje já estou bem”, comentou na página da ACV no facebook.

Para participar desta ação, as interessadas precisam entrar em contato pelo telefone (17) 3426-4044 e escolher um dos horários disponíveis. É preciso ter entre 40 e 69 anos de idade e no dia do exame levar a cópia do RG, CPF, do cartão SUS e do comprovante de endereço.