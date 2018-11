Evento, cujo foco é discutir temas relacionados à violência infantil e aos maus tratos, será realizado nos dias 23 e 24 de novembro, no Espaço Unifev Saúde

publicado em 14/11/2018

O curso de Medicina da UNIFEV abriu inscrições para o seu 1º Simpósio de Pediatria, promovido pela Liga Acadêmica de Pediatria (Laped). O evento, destinado a alunos e profissionais da área da Saúde, será realizado nos dias 23 (19 horas) e 24 de novembro (9 horas), no Espaço Unifev Saúde.

Na oportunidade, serão discutidos diferentes temas relacionados à Pediatria, entre eles, saúde mental na infância, desenvolvimento infantil em contexto de violência e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

De acordo com a coordenadora-adjunta do curso de Medicina, a médica pediatra e Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, o evento tem foco na discussão da violência infanto-juvenil e na situação de risco da criança e do adolescente. “As causas externas são as principais responsáveis pela mortalidade em determinadas faixas etárias pediátricas, mas podem ser minimizadas com mais investimentos em ações preventivas”, completou.

Os interessados devem se inscrever no site: www.unifev.edu.br/simposioped, até o dia 22 de novembro. O valor do investimento é de R$ 15.