Destinado a discentes dos cursos da área de saúde da Instituição, evento tratou de temas como hiperatividade, cefaleias, abuso de drogas e violência

publicado em 28/11/2018

O curso de Medicina da Unifev realizou, nos últimos dias 23 e 24, o 1º Simpósio de Pediatria para todos os alunos dos cursos da área de saúde da Instituição, no Espaço Unifev Saúde, em anexo à Santa Casa local.

O evento abordou, no primeiro dia, temas que envolvem violência infanto-juvenil e situações de risco, como Saúde mental, álcool e outras drogas na adolescência, com o Prof. Me. Reinaldo Antônio de Carvalho; e Desenvolvimento infantil em contexto de violência, com a Profa. Dra. Laiane da Silva Correa.

O segundo dia foi voltado a assuntos mais orgânicos, como Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Cefaleias na infância, com o professor convidado Dr. Marco Antônio Arruda.

Após cada encontro, os estudantes puderam sanar dúvidas mediante questões pertinentes a cada tema, com a participação da Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinaleto (coordenadora adjunta do curso de Medicina) e do Prof. Esp. Carlos Alberto Tellis, mediadores da discussão.