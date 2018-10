Desista dos Seus Sonhos – Uma Palestra Desmotivacional, com Alexandre Nickel, será apresentada no Centro de Convenções, às 20h30; entrada é gratuita

publicado em 17/10/2018

Desista dos Seus Sonhos – Uma Palestra Desmotivacional, com Alexandre Nickel (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Neste sábado (20/10), Votuporanga recebe a penúltima atração da edição 2018 do Circuito Cultural Paulista. Desista dos Seus Sonhos – Uma Palestra Desmotivacional, com Alexandre Nickel, será apresentada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo. A classificação indicativa é de 16 anos. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal com execução da Associação Paulista dos Amigos da Artes (APAA), em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

O espetáculo é considerado a primeira palestra desmotivacional do Brasil. Segundo a sinopse, o stand up de pouco mais de uma hora é alimentado por um antigo sonho de responder todos aqueles livros e frases de auto ajuda. Em uma era de “coachs de vida” e “frases positivas”, se faz necessária uma nova voz entre todas as vítimas desse “good vibrations” desenfreado. Desista dos Seus Sonhos é essa voz.

Novembro

A última atração do ano em Votuporanga será no dia 24 de novembro, com o espetáculo musical Choro pro Santo. O evento será também no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30, com entrada gratuita. O grupo Choro Pro Santo nasceu em 2005 com a proposta de interpretar música brasileira com a fusão de compositores clássicos de várias épocas. Em meio aos arranjos do grupo – que toca desde Pinxiguinha, Hermeto Pascoal, Baden Powell e Ataulfo Alves a Vila Lobos, Albinoni, Tchaikovsky e Stravinsky – são interpretadas também composições próprias.

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” fica na Avenida dos Bancários, 3299, Jardim Alvorada.

SERVIÇO

