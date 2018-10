Participantes irão construir aparelhos de ilusão de óptica e poderão testá-los usando aplicativos de celular; encontro será promovido pelo Ponto MIS em parceria com a Prefeitura

publicado em 26/10/2018

O encontro será promovido gratuitamente, das 13h às 16h, pelo Ponto MIS (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Na próxima quinta-feira (1/11), o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" irá sediar o “Gabinete de Curiosidades - Oficina de ilusão de ótica”, com o cineasta, fotógrafo e arte educador Ralph Friedericks. O encontro será promovido gratuitamente, das 13h às 16h, pelo Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som) em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. As vagas são limitadas e podem participar pessoas com idade a partir de 7 anos.

Na Oficina, os participantes irão construir aparelhos de ilusão de óptica; a câmara escura (primeira câmera fotográfica!), os óculos 3D, a pirâmide de visualização da holografia e testarão esses aparelhos usando aplicativos nos seus celulares. Além desses aparelhos, os participantes terão a possibilidade de experimentar outras experiências de ilusão de óptica fascinantes com fotografia, dobradura de papel e desenho.

Ralph Friedericks

Cineasta, fotógrafo e arte educador, Ralph Friedericks estudou fotografia e roteiro em Paris (Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual de Paris) e Propaganda & Criação no Mackenzie em São Paulo. Realizou alguns curtas-metragens que participaram de festivais brasileiros e foram exibidos na TV Cultura. Foi ganhador do Festival do Minuto com o curta "Pontos de Vista". É sócio-diretor audiovisual da Produtora Matiz Filmes, onde realiza projetos audiovisuais diversos; vídeos documentários, vídeos institucionais, filmagens de espetáculos e outros. Coordena Oficinas e Workshops de Cinema-Vídeo, Fotografia, Animação, Brinquedos Ópticos desde 2000 para diversos lugares: PONTOS MIS, SESC, SESCOOP, Navegar Amazônia de Jorge Bodanzky, nas Fábricas de Cultura de SP e outros. Há 15 anos coordena o Grupo de Cinema Sustentáveis Cinéfilos que se encontra mensalmente para assistir, debater e analisar filmes da cinematografia brasileira e internacional em São Paulo. Participou da exposição fotográfica Olhares sobre Veneza, no CEEA em Paris, com fotógrafos europeus. Realizou a exposição "Paris em Preto e Branco", na Embaixada de Paris, durante o Foto Arte de Brasília.

SERVIÇO:

OFICINA DE CINEMA

Evento: Gabinete de Curiosidades - Oficina de ilusão de ótica, com o cineasta, fotógrafo, arte educador Ralph Friedericks (Pontos MIS)

Local: Sala Cinema Cultural – Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" I 1º piso

Horário: 13h às 16h

Realização: Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo

Evento gratuito | Classificação - A partir de 07 anos