Vereador Rodrigo Beleza fez voto de congratulação pelo trabalho no evento, que resultou em mais de R$122 mil para o hospital

publicado em 02/10/2018

Vereador Rodrigo Beleza fez voto de congratulação pelo trabalho no evento (Foto: Santa Casa)

"Todo mundo pode ser bom porque qualquer pessoa pode servir. Você não precisa de um diploma para servir. Você não precisa fazer com que o sujeito e o verbo concordem para servir. Você precisa apenas de um coração cheio de graça e uma alma gerada por amor". Esta frase de Martin Luther King demonstra toda a grandiosidade dos voluntários, que se dedicam em prol ao próximo.

Nesta segunda-feira (1º), a Câmara Municipal reconheceu o trabalho destas pessoas abnegadas, com um voto de congratulação. O vereador Rodrigo Beleza foi autor da honraria para a comissão organizadora do 5º Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga, com 100% de renda para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O evento foi realizado no último domingo (23), no Salão de Festas da Paróquia Santa Joana. Graças ao empenho e participação de todos, o leilão arrecadou R$ 122.798,19, que serão utilizados para a manutenção dos atendimentos com muita qualidade e humanização.

Em sua justificativa, Rodrigo ressaltou a importância do voluntariado. “Para a realização do evento foi necessária à participação de voluntários, composta por membros da sociedade de diversos segmentos e das paróquias do nosso município, ao qual de forma altruísta e solidária contribuíram para seu sucesso. Considerando que neste contexto, esta Casa Legislativa constituída por legítimos representantes do povo votuporanguense deve externar congratulação a Diretoria da Santa Casa e a todos os envolvidos”, enfatizou.

Ele destacou que o evento chama a atenção do cenário regional devido ao auxílio financeiro que é destinado para a manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde, que é referência para 53 cidades da região.