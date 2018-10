Administração venderá terrenos que não são mais de utilidade do Poder Público; recurso arrecadado será investido em obras antienchentes e no prolongamento da Av. Wilson Foz

publicado em 16/10/2018

Prefeitura vende 35 terrenos nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga realiza nesta quarta-feira (17/10), às 14 horas, a venda de terrenos de propriedade da Municipalidade que não são mais de utilidade do Poder Público. Interessados em participar devem ler o edital, que está no site da Prefeitura, e protocolar o envelope com a documentação e a proposta de preço até às 13h30, impreterivelmente, desta quarta-feira. O endereço eletrônico é o www.votuporanga.sp.gov.br, item Licitações, modalidade Concorrência.

Dos 35 terrenos colocados à venda, 12 estão abertos para compra por qualquer interessado, seguindo oferta de maior preço, e estão localizados em diversos bairros da cidade, entre eles Monte Verde, Distritos Industriais e Parque Guarani. Os valores variam de R$ 1,6 mil a R$ 829,4 mil.

O pagamento pode ser à vista com 20% de desconto ou em até 10 vezes, sendo que se optar pelo pagamento a prazo, a qualquer momento poderá quitar as parcelas vincendas obtendo 2% de desconto em cada parcela. Outras informações podem ser obtidas no edital completo disponível no site.

Os outros 23 terrenos disponíveis serão vendidos apenas para lindeiros, ou seja, os vizinhos dos lotes. Eles estão localizados, em sua maioria, no Jardim Canaã, Paineiras e em vários pontos da rua Paraíba. Os valores variam de R$ 1,4 mil a R$ 30 mil. Os lindeiros estão sendo notificados individualmente sobre a documentação necessária e a forma de pagamento e, após isso, o interessado deve protocolar a intenção de compra na Central de Atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas.

A expectativa de arrecadação com as vendas gira em torno de R$ 4,2 milhões, que deverão ser empregados para custear obras antienchentes, solucionando os pontos de inundação na cidade, nos períodos de chuvas mais intensas. Parte do recurso arrecadado também será empregado para a execução do prolongamento da Av. Wilson Foz com pavimentação.