Anúncio oficial das autoridades no âmbito acadêmico e administrativo foi feito nesta terça-feira, pelo Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos

publicado em 10/10/2018

UNIFEV tem novos gestores à frente da Instituição (Foto:Unifev)

A Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), representada por seu Diretor-Presidente, advogado Celso Penha Vasconcelos, anunciou nesta terça-feira (dia 9) os novos gestores que agora compõem o quadro de autoridades da Instituição, tanto no âmbito acadêmico, como no administrativo, a partir deste triênio (2018-2021).

A frente da reitoria estão o Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon (Reitor) e a Profa. Dra. Encarnação Manzano (Pró-Reitora). Na gestão administrativa, o responsável é o Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva.

De acordo com Vasconcelos, a equipe representa os novos rumos que a atual Diretoria quer dar a UNIFEV, aliando fundamentos importantes ao progresso da Instituição, como gestão, educação e tecnologia. “Temos três profissionais que reúnem muito bem esses requisitos. O Reitor, Prof. Osvaldo, é doutor em Administração, assim como a nossa Pró-Reitora, professora Encarnação, que é doutora em Educação. O Prof. Raynner, mestre em Engenharia, além de coordenador do curso de Engenharia da Computação, agrega em seu currículo grande experiência com a área de tecnologia da informação, requisitos imprescindíveis para um modelo de trabalho que busca maior qualidade de ensino, agilidade nos processos e inovação”, ressaltou.

O Reitor, que já possui 25 anos de casa e coordenou por 15 anos o curso de Administração, um dos mais tradicionais da UNIFEV, afirmou que o grupo visa ao equilíbrio de diversos fatores essenciais para o Centro Universitário de Votuporanga, como a busca por um maior número de alunos, o estreitamento das relações com instituições importantes para o município, a oferta de novos serviços na área educacional e a exploração de novas possibilidades. “Nesta primeira semana estamos alinhando o time, mas os objetivos são comuns, ou seja, a expansão e o fortalecimento da UNIFEV”, citou Gastaldon.

A Pró-Reitora Acadêmica, que deixou o cargo de Secretaria Municipal de Educação, para retornar ao comando da UNIFEV, traz em seu currículo não só a experiência de cargos públicos na área, como o de coordenadora de curso, diretora, vice-diretora e reitora do Centro Universitário de Votuporanga. “Meu compromisso é fazer com que a nossa escola seja cada vez maior e mais atraente para os alunos. Nossa proposta é apoiar a todos os cursos de modo equânime, prestando todo auxílio aos professores, para que eles se sintam valorizados. Para isso, queremos ampliar a tecnologia nas salas de aulas, investindo em muitas ferramentas e equipamentos de ponta”, acrescentou Encarnação.

O Gestor Administrativo falou em ampliar a competitividade da Instituição enquanto negócio e melhorar serviços que exigem maior agilidade, principalmente, aqueles relacionados aos alunos. “Tudo o que pretendemos é elevar o nome da UNIFEV como uma referência e trabalharemos com muita dedicação e vontade para isso”, finalizou.

Currículos

Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon (Reitor)

Possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário de Votuporanga (1989), graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Votuporanga (1993), graduação em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuiba - FALC (2017), mestrado em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2000) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba (2010). É professor da graduação e pós-graduação da UNIFEV. Foi membro de grupos de pesquisa, do Conselho Universitário (Consu) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UNIFEV, presidente da Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura (Fuvec), em 2011, e coordenador do curso de Administração da UNIFEV por 15 anos.

Profa. Dra. Encarnação Manzano (Pró-Reitora)

Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga – FACLE (1970), graduação em História pelas Faculdades Integradas Rui Barbosa (1980), Mestrado em Educação: Administração Escolar pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus (1978), Mestrado em Educação: Ensino na Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho; Doutorado em Educação: Ensino na Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho. Exerceu cargos de Coordenadora de Curso, Diretora, Vice-diretora e Reitora. Participou de comissões e de bancas examinadoras de defesas de tese de doutorado na UNESP. É docente de graduação e pós-graduação no Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação e Avaliação. Atua como avaliadora do MEC desde 1997. É membro do Conselho Universitário (CONSU) do Centro Universitário de Votuporanga. É membro do Comitê de Ética do Centro Universitário de Votuporanga. É membro do Conselho de Campus (Concam) do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, em Votuporanga. Foi coordenadora da Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Votuporanga. Exerceu função de Secretária de Educação do Município de Votuporanga. Na rede pública do Estado de São Paulo, ocupou cargos de Professor I e Professor II, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, todos por Concurso Público de Provas e Títulos e foi aprovada em concurso para exercer o cargo de Diretor Regional de Ensino.

Prof. Me. Raynner Toschi (Gestor Administrativo)