publicado em 30/10/2018

Os portões serão fechados, pontualmente, às 13 horas (Foto: Divulgação/Unifev)

A UNIFEV sediará, em seus dois campi (Centro e Cidade Universitária), nos próximos dois domingos (dias 4 e 11), as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, às 13h30 (horário de Brasília). Para esta edição, a Instituição receberá cerca de 2,8 mil candidatos.

Os portões serão fechados, pontualmente, às 13 horas. Por essa razão, recomenda-se que os participantes compareçam aos locais de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência.

O Enem, que registrou mais de 5,5 milhões de inscrições em 2018, é considerado um importante índice da educação brasileira e o principal meio de acesso às Instituições de Ensino Superior (IES) do País.

No primeiro dia do Exame (4 de novembro), os candidatos resolverão questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Redação. No segundo, será a vez das perguntas relacionadas à Matemática e às Ciências da Natureza.

Nos dois dias de prova, os candidatos devem levar um documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta preta (fabricada em material transparente) e o Cartão de Confirmação de Inscrição. Nele, estão as informações sobre a sala, o andar e o local onde será realizado o Exame.

As notas do Enem também são válidas para matrícula nos cursos da UNIFEV, exceto o de Medicina. Mais informações pelos telefones 0800 015 0228 ou (17) 3405-9990.

