Candidatos participaram de Processo Seletivo que ocorreu na tarde de domingo (21/10) em Votuporanga e Iturama - MG

publicado em 22/10/2018

Cerca de 1 mil candidatos participaram do vestibular (Foto: Divulgação/Unifev)

Domingo (21/10) foi dia de garantir a tão sonhada vaga para cursar uma graduação no Centro Universitário de Votuporanga, a partir do próximo ano.

Cerca de 1 mil candidatos de diferentes regiões do País participaram do primeiro Vestibular UNIFEV 2019 realizado, simultaneamente, em Votuporanga (Cidade Universitária), e em Iturama – MG (Colégio Objetivo). A prova, com 40 questões objetivas e uma redação, teve a duração de três horas.

Ermaiê Menezes, 17 anos, veio de Bady Bassit, em busca do tradicional curso de Jornalismo da Instituição, que além de excelente qualidade de ensino, conta com importantes laboratórios para o aprendizado do universitário, como a Rádio e a TV Unifev e o Laboratório de Comunicação Integrada (LabIn). “A infraestrutura da UNIFEV é muito bacana e diferenciada, o que despertou a minha atenção e vontade de trabalhar nessa área”, afirmou.

Ernani Menezes, pai da candidata, conta que buscou se informar mais sobre a UNIFEV, assim que soube que o Marcos Paiva, garoto propaganda do Vestibular e apresentador do programa Revista de Sábado da TV TEM, havia estudado na Instituição. “Comecei a minha pesquisa sobre o Centro Universitário de Votuporanga e adorei tudo o que vi aqui. Se der certo, vamos ficar muito felizes de ter a Ermaiê estudando em Votuporanga”, citou.

No caso do estudante Gabriel Vasconcelos, 17 anos, de Jales, o sonho é a formação em Arquitetura. “Meus amigos estudam aqui e sempre falaram muito bem da UNIFEV. Acho que será bem legal fazer parte disso tudo no ano que vem”, disse.