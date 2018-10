Evento, realizado na manhã desta quinta-feira (dia 18), reuniu professores de Votuporanga e região; autoridades locais também estiveram presentes

publicado em 18/10/2018

O evento reuniu cerca de 400 profissionais da Educação de Votuporanga e de toda região (Foto: Divulgação/Unifev)

Por mais um ano consecutivo, a UNIFEV promoveu o seu Encontro de Educadores, tradicionalmente realizado em comemoração ao Dia do Professor (15 de outubro). A 9ª edição do evento, realizada na manhã desta quinta-feira (dia 18), no salão do Votuporanga Clube, reuniu cerca de 400 profissionais da Educação de Votuporanga e de toda região.

Também estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), advogado e Prof. Dr. Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica da Instituição, Profa. Dra. Encarnação Manzano; o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva; o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, e o vereador Antonio Alberto Casali, representando a Câmara de Vereadores de Votuporanga.

Em razão de imprevistos em seu voo até São José do Rio Preto, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé não pode comparecer. Para seguir o cronograma previsto, a escalada foi a docente Profa. Ma. Gislaine Targa, que o substituiu brilhantemente.

Na oportunidade, Profa. Gislaine interagiu com o público de maneira dinâmica e discorreu sobre o tema O futuro de alta performance.

O Presidente deu início ao Encontro, agradecendo ao público pela presença. “É um prazer para a FEV recebê-los neste evento educacional, que muito dignifica a nossa profissão, uma vez que eu também já fui professor e sei da importância de iniciativas como essa. Em nome da Fundação, parabenizo-os pelo Dia do Professor, comemorado no último dia 15, e reitero que o nosso objetivo é valorizar, ainda mais, os nossos docentes, e os professores parceiros, que são vocês. Desejo a todos uma manhã muito produtiva. Obrigado!”

Em sua fala, o vereador e professor Antonio Alberto Casali reiterou os cumprimentos aos docentes e agradeceu à toda a Diretoria da FEV e Reitoria da UNIFEV pela realização do Encontro, por mais um ano. Na sequência, o prefeito João Dado reafirmou o papel fundamental dos professores na construção de um País melhor.

“Quando conseguimos reunir centenas de educadores de diversos municípios, fica evidente a grandiosidade e a importância deste compartilhamento de informações e saberes. Vocês são a alma e a força da educação. Por isso, a vocês, os nossos mais sinceros agradecimentos e reconhecimento”, completou.

As coordenadoras do Sistema de Ensino Unifev, Profa. Ma. Nínive Daniela Guimarães Pignatari, e a Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, que também é diretora do Colégio Unifev, apresentaram o novo material pedagógico aos participantes.

Em seguida, foi a vez do Reitor da Instituição conduzir uma dinâmica que movimentou o público. “O nosso grande objetivo como professores é o conhecimento, que é a ponte, o elo principal, entre nós e aqueles que lidamos, diariamente, que são os alunos. Esse conhecimento faz a diferença, nos move e nos permite evoluir”, destacou.