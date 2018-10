Em comemoração ao Dia do Professor, Instituição preparou algumas surpresas especiais para esta semana

publicado em 16/10/2018

Unifev preparou semana de surpresas especiais para professores (Foto: Divulgação/Unifev)

Em homenagem ao Dia do Professor (dia 15), a UNIFEV preparou uma semana com algumas surpresas especiais, a fim de reconhecer e valorizar aqueles que são considerados a comissão de frente da Instituição.

Entre os dias 15 e 19 de outubro, as salas dos professores do Campus Centro e da Cidade Universitária ganharam um ar de festa, com uma decoração à base de bexigas e homenagens em faixas e vídeos. Além disso, em todos os horários de intervalo, estão sendo servidos saborosos lanchinhos, com direito até a algodão doce e pipoca. Os docentes também receberam das mãos dos membros da Reitoria um cartão comemorativo, acompanhado de chocolates, cumprimentos e agradecimentos por toda dedicação em prol do ensino e do conhecimento.