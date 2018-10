Novo projeto desenvolverá ações fisioterapêuticas para funcionários de estabelecimentos comerciais de Votuporanga

publicado em 24/10/2018

Todos os atendimentos de ergonomia itinerária serão desenvolvidos gratuitamente (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Valdeci Merlotti, fechou uma parceria com a Unifev, na manhã de ontem, para desenvolver ações voltadas a área da saúde nos estabelecimentos comerciais do município.

Em entrevista para o A Cidade, ele disse que a iniciativa partiu do coordenador do curso de fisioterapia da Unifev, Ricardo Martins, para realizar atendimentos aos funcionários do comércio. “O Ricardo me procurou, dizendo que estavam na semana de fisioterapia e ofereceu algo que agregasse aos nossos comerciantes e comerciários”, afirmou.

O presidente ainda informou que a parceria com a instituição é importante para ambos, já que são entidades voltadas para a comunidade. “A ação vai ajudar e muito, porque nós não sabemos como sentar, como agir, então vai agregar para as empresas tendo uma melhoria no desenvolvimento de cada um”, completou.

A princípio, o projeto trata-se de um atendimento de ergonomia itinerante, onde os alunos da graduação prestarão auxílio aos funcionários dos estabelecimentos de Votuporanga para correção de postura, prevenção de lesões e demais gravidades.

“A ideia se baseia na premissa de que as pessoas ficam muito tempo nas atividades de trabalho na mesma posição, por isso a ideia de ergonomia seria uma boa oportunidade para preparar nossos alunos e também contribui com as empresas”, disse o reitor da Unifev Oswaldo Gastaldon.

No momento, os atendimentos serão gratuitos e desenvolvidos em algumas empresas já preestabelecidas para o projeto. Os estudantes e professores do curso se deslocarão até as lojas nos horários agendados para realizar o trabalho durante este fim de ano, sendo que depois haverá um planejamento para determinar o funcionamento para 2019.

Segundo o presidente da ACV, as empresas que se interessarem em participar das ações, podem procurar a Associação Comercial ou entrar em contato diretamente com o coordenador do curso de fisioterapia, Ricardo Martins, na Unifev.