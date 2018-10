Documento assinado durante Colégio de Inspetores, realizado no último fim de semana, garante o benefício aos profissionais adimplentes com o Conselho

publicado em 01/10/2018

Documento assinado durante Colégio de Inspetores, realizado no último fim de semana (Foto: Unifev)

A UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga, representada por seu Reitor, o engenheiro eletricista e Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, firmou, na última sexta-feira (dia 28), um acordo de cooperação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).

A parceria prevê a concessão de descontos aos profissionais adimplentes conveniados ao órgão, que desejarem fazer um curso de Pós-Graduação na Instituição (especializações e MBA’s).

Em sua fala, Matarucco, que também é Conselheiro do Crea, enfatizou a importância do trabalho desempenhado pelos fiscais, citando que a parceria resultará em profissionais ainda mais capacitados no desempenho de suas funções.

“É uma grande honra estar recebendo em nossa cidade esta reunião do Colégio Regional de Inspetores. Isso mostra que a diretoria do Conselho está cumprindo tudo o que se propôs a fazer, que é deixar a sede e percorrer todo o Estado, algo muito significativo e importante para nós, profissionais da área, em termos de discussão e fiscalização. Essa é a missão do Crea-SP, que nós, como Instituição de Ensino Superior, temos a missão de apoiar, oferecendo ainda mais oportunidades de aperfeiçoamento aos profissionais registrados”, disse.

O presidente do órgão, o engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese Marinelli, agradeceu a parceria e elogiou o trabalho desempenhado pelos inspetores. “Estamos alcançando excelentes índices, que são referência em todo o sistema. Até a presente data, o Crea-SP já chegou ao recorde de 127 mil atividades de fiscalização realizadas no ano. Nosso desafio, agora, é superar esse número, e isso só será possível, por meio da intensificação das parcerias com outros órgãos”, finalizou.

Colégio de Inspetores

O Crea-SP realizou, em Votuporanga, nos dias 28 e 29 de setembro, a sétima etapa regional do Colégio de Inspetores. O fórum permanente é composto por inspetores e pelo Presidente do Conselho, para auxiliar, discutir e propor diretrizes da fiscalização profissional, aprimorar a atuação dos inspetores e consolidá-los como líderes de suas regiões no exercício profissional.

A abertura, realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, contou com a presença de diretores, representantes de setores pertencentes ao Conselho e Inspetores.