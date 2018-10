Ele ainda informou que as votações estão ocorrendo normalmente na cidade

publicado em 28/10/2018

Escola Estadual Profª. Uzenir Coelho Zeitune; as votações estão ocorrendo normalmente nas zonas eleitorais de Votuporanga (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Pouco antes de começar a votação para 2º turno das eleições 2018, em Votuporanga, uma urna eletrônica foi trocada na cidade após apresentar um problema. De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral, Robson de Oliveira, a urna foi trocada por volta das 7h, no bairro Pozzobon.

“Trocamos uma urna no começo da manhã, na escola Maria Martins [e Lourenço], mas não atrasou a votação”, afirmou ao A Cidade.

Ele ainda informou que as votações estão ocorrendo normalmente na cidade. A Polícia Militar de Votuporanga está acompanhando o 2º turno em todas as escolas.

Conforme apurado pelo A Cidade, não houveram ocorrências registradas no município. A população está votando normalmente sem encontrar grandes filas nas seções eleitorais.