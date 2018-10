Livro “Minha vida de menina” de Helena Morley será o tema das discussões na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, das 15h

publicado em 05/10/2018

Última edição do Conversa de Vestibulando será neste sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (6/10), a Biblioteca Municipal “Castro Alves” localizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, receberá a última edição do projeto Conversa de Vestibulando, às 15 horas. O livro tema do bate-papo neste encontro será “Minha vida de menina”, de Helena Morley.

Voltado à discussão de obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Estado de São Paulo, o projeto Conversa de Vestibulando é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o Curso de Letras da Unifev e a Diretoria Regional de Ensino, ligada à Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo.

Os interessados podem se inscrever no local, com alguns minutos de antecedência ao início da programação. A mediação será das alunas do curso de Letras da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, Natã Miranda e Amanda Salga.

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” está localizada na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura), junto ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670 – ramais 203 e 204.

Sobre o projeto

Com foco na capacitação de alunos dos ensinos Fundamental (9º ano) e Médio, o projeto Conversa de Vestibulando oferece um auxílio extra aos estudantes de Votuporanga e região que pretendem realizar provas de universidades públicas, como USP (Fuvest) e Unicamp (Comvest). Em cada encontro, são levados ao público tópicos a respeito de um livro diferente.

SERVIÇO:

Projeto CONVERSA DE VESTIBULANDO | Livro Capitães da areia, de Jorge Amado

Data: Sábado (6 de outubro)

Horário: 15h

Local: Sala de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura)

Inscrições: No local