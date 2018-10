Quantidade é suficiente para atender quatro dias de demanda da Santa Casa; provedor agradece a iniciativa

publicado em 19/10/2018

As doações devem acontecer até dezembro (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (Udemo) desenvolve importantes campanhas em prol da Santa Casa de Votuporanga. Constantemente, os integrantes fazem doações para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Nesta terça-feira (16/10), os representantes entregaram 25.700 copos descartáveis para a Instituição. Paula Vasques, delegada regional do Udemo, juntamente com dirigente de ensino, José Aparecido Duran Netto e Angelina Gil, destinaram os itens para Almoxarifado da Santa Casa.

Paula explicou a iniciativa. “Estamos sempre em contato com o Hospital, que informa qual a necessidade. No ano passado, trouxemos papel higiênico e macarrão. Agora, priorizamos copos descartáveis a pedido da Instituição”, contou.

As doações devem acontecer até dezembro. As arrecadações ocorrem durante todo o mês juntamente com os diretores, garantindo colaborações para a Instituição. “Eles auxiliam doando os itens ou até mesmo em dinheiro para que possamos adquiri-los”, complementou.

O dirigente de ensino enalteceu a iniciativa. “A gente sabe o quanto que a Santa Casa necessita e as contribuições são importantes para que o atendimento continue cada vez melhor”, afirmou Duran.