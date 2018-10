Para comemorar o Dia do Médico, celebrado no dia 18 de outubro, Instituição presta homenagem

publicado em 17/10/2018

Nesta quinta-feira (18/10), é comemorado o Dia do Médico (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Eles estão por todo Complexo Santa Casa de Votuporanga. Estejam dentro das alas, Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas mais de 30 especialidades, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nos Consultórios Municipais, nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) são os famosos “heróis”. A missão deles? Salvar vidas.

Nesta quinta-feira (18/10), é comemorado o Dia do Médico, profissão que doa de si diariamente e por inteiro. A mão que cura feridas, a palavra que conforta o olhar compadecido. É ter na mão a leveza, agir com delicadeza. É ver em cada paciente o pai, a mãe, o filho, o parente para que seu trabalho apresente o dom verdadeiro da cura.

Ser médico é ter vocação, que muitas vezes é transmitido entre gerações. O cirurgião torácico Dr. João Paulo de Lima Pedroso seguiu os passos de seu pai, o saudoso Dr. Ruy Pedroso. Exemplo de simplicidade e amor à profissão, Dr. Ruy tinha admiração de seus pacientes, especialmente de seu filho. “Desde pequeno eu acompanhava meu pai nas suas consultas e nos seus atendimentos. Era uma pessoa muito humilde, muito humana, caridosa e que assistiu durante sua vida toda muitas pessoas pobres e sofridas sempre com muito carinho e dedicação”, contou Dr. João Paulo.

Com as memórias de seu pai, o jovem fez faculdade no Rio de Janeiro, depois residência médica em cirurgia torácica em São Paulo. Após anos na capital, retornou para Votuporanga em 2000, mas Dr. Ruy já havia falecido.

Hoje, o cirurgião torácico é diretor clínico da Santa Casa. Uma trajetória que cresce junto com a Instituição. “Desde que cheguei, procurei dentro das minhas possibilidades ajudar na transformação do Hospital. Estou no terceiro mandato e tenho muito orgulho de construir a Santa Casa junto com toda diretoria, colaboradores, corpo clínico e funcionários. O diretor clínico tem um papel muito importante no bom funcionamento, no relacionamento dos profissionais médicos e com o Conselho Regional de Medicina”, revelou orgulhoso.

O que ele pensa da Medicina? “É uma das profissões mais antigas do mundo e ainda hoje encanta e habita o sonho de muitos jovens que carregam o desejo de poder cuidar, amenizar, melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas mundo afora. Nunca desistam dos seus sonhos. Força e fé!”, ressaltou.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, dezenas de fotos de bebês que foram atendidos pela médica responsável Dra. Lara Galvani Greghi e equipe. Entre sorrisos, crianças saudáveis, uma história de assistência efetiva que fez a diferença na vida dos pequenos. Do início da sua carreira até hoje, em torno de oito mil bebês amados e cuidados pela profissional.

Ao olhar a UTI Neonatal, hoje referência para toda a região, a certeza de que tudo valeu a pena. “Quando a Santa Casa me convidou, vim visitar Votuporanga no dia 7 de março de 2007. No dia 19 de junho desse mesmo ano, eu já estava instalada, acompanhando a construção da Neonatal. Me sinto realizada em ser médica, não faria outra coisa, apesar da profissão ser pesada algumas vezes, pois tomamos decisões que mudam a vida dos pacientes em fração de segundos. Tenho visão muito clara de que a Medicina é um dom de Deus para ajudar o próximo e construirmos um mundo melhor”, ressaltou.

Dra. Lara contou o que a incentiva diariamente. “Saber que meu trabalho contribui para a vida das crianças ser melhor é muito gratificante. Nossos cuidados vão além do bebê, expandindo para mãe, pai e família. Mesmo quando temos dias ruins, chega um convitinho de aniversário de uma criança que esteve muito grave, eles vem nos visitar nos contando que foram para escolinha. Tudo isso validam as noites sem dormir, os plantões, a busca contínua por capacitação e dedicação”, complementou.

Neste dia especial, o médico endoscopista, Dr. Fabiano Leone, e gerente médico da Santa Casa, falou dos desafios. “A mensagem aos companheiros médicos é que continuemos exercendo a medicina na sua essência”, disse.