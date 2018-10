Franquia de hambúrguer procura investidor em Votuporanga

publicado em 11/10/2018

A marca que vem investindo cada vez mais em expansão abrirá até o final do ano duas unidades na capital paulista (Foto: Divulgação)

Nascida em 2014 e já com quatro unidades espalhadas pelo interior de São Paulo, a rede Tico’s Burger deseja agora expandir suas atividades para a cidade de Votuporanga. A marca que vem investindo cada vez mais em expansão abrirá até o final do ano duas unidades na capital paulista.

A rede vem realizando ao longo dos últimos meses algumas pesquisas na cidade e tem visto um grande potencial de sucesso para abertura de uma unidade da marca em Votuporanga. Atualmente as franquias de alimentação cresceram 8,1% em comparação com o ano de 2017, os números comprovam o quanto o consumidores vem acreditando cada vez mais no potencial do setor alimentício.

A marca que tem quatro anos no mercado oferece todo o suporte para a abertura de uma unidade, a rede conta com uma cozinha industrial que abastece as unidades da região semanalmente, essa opção foi pensada para que não exista desperdício de alimentos e que em todas as refeições os clientes possam ter acesso a produtos frescos e bem elaborados. O diferencial da franquia encontra-se exatamente no jeito único de fazer o que é servido no cardápio, tendo produção própria e se destacando perante os concorrentes.

“Temos como meta atingir o número de 20 unidades abertas no próximo ano. E por esse motivo estamos buscando no potencial de diversas cidades a oportunidade de expansão, nossa ideia é levar a Tico’s Burger para o Brasil inteiro.”, conta Tiago Stabile, fundador da rede. Para o final de 2018 a marca tem previsão de faturamento de R$10 milhões.