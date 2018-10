A confirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (22)

publicado em 22/10/2018

Da redação

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso afirmou na manhã desta segunda-feira (22) que a rede Super Muffato será instalada em Votuporanga. A vinda da rede é realizada após o supermercados Laranjão fechar.

“Nós estamos trazendo o Muffato, que é de São José do Rio Preto, e é um trabalho que nós iniciamos lá atrás e pedimos para a empresa, de uns meninos do Paraná, para virem para Votuporanga com sucesso absoluto”, afirmou o vereador.

Em nota, a Assessoria de Imprensa do Grupo Muffato afirmou que "a informação não procede. Não há nada de concreto sobre a instalação de uma loja da rede em Votuporanga, embora a cidade tenha potencial sócio-econômico para abrigar uma unidade do Grupo e a área de expansão da empresa esteja sempre pesquisando oportunidades de novos negócios".

O Super Muffato ou Irmãos Muffato, é uma rede brasileira de hipermercados e supermercados, com sede no município paranaense de Cascavel. Contando com 57 lojas localizadas nos estados do Paraná e São Paulo, em 2016 foi listada como o quinta maior rede do Brasil e a maior do Paraná.

Atualizada às 11h58 desta segunda-feira (22/10/2018)