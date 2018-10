Em frente a escola Manoel Lobo, um dos pontos de votação mais tradicional da cidade, a sujeira de santinhos já estava por todos os lados mesmo antes de amanhecer

publicado em 07/10/2018

Candidatos sujões desrespeitam a lei e espalham santinhos pelas ruas da cidade (Foto: Jornal A Cidade)

Da redação

Uma das cenas mais deploráveis nas eleições brasileiras é a presença de material impresso de propaganda eleitoral espalhado nos locais de votação e nas suas proximidades. Toda eleição é a mesma história.

Mais uma vez, antes mesmo de amanhecer neste domingo, as ruas e calçadas de Votuporanga, próximo aos pontos de votação, estavam completamente sujas de santinhos de candidatos. Um dos pontos mais sujos era a escola "Dr. José Manoel Lobo", na rua Amazonas, um dos pontos mais tradicional de votação na cidade.

Por lá, por volta das 4h30, todo o entorno do quarteirão já estava tomado por santinhos políticos. No meio da sujeira, a maioria dos santinhos jogados no chão eram do candidato a deputado estadual Carlão Pignatari e do candidato a deputado federal Fausto Pinato.

Crime eleitoral