Trabalhadores nas indústrias de alimentação arrecadaram 90 litros da nutrição; provedor agradece a colaboração

publicado em 23/10/2018

O presidente do Sindicato esteve na Instituição para entregar a doação (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de alimentação de Pontes Gestal fez uma importante doação para a Santa Casa de Votuporanga. O presidente do Sindicato, Edivaldo Pereira, esteve na Instituição para entregar 90 litros de nutrição enteral.

Edivaldo contou como foi a arrecadação. "São casos de pacientes que não utilizam mais as dietas ou que , infelizmente, faleceram. Então, nos unimos para recolher esses produtos. É muito gratificante para nós poder contribuir com um hospital tão acolhedor", afirmou.

O alimento foi destinado ao Setor do Lactário que armazena e distribui as fórmulas. A dieta enteral é composta por nutrientes similares à alimentação oral, utilizada por meio de uma sonda quando o paciente, por algum motivo, não consegue engolir os alimentos ou se alimentar com quantidade suficiente para suprir suas necessidades.