Alunos e profissionais trabalharam pontos importantes das mudanças sofridas pela LDB e as possíveis consequências em sala de aula

publicado em 26/10/2018

O evento foi realizado no auditório do Campus Centro (Foto: Divulgação/Unifev)

A UNIFEV promoveu, na noite da última quarta-feira (dia 24), a 2ª edição do Simpósio Dilemas da Educação. O evento foi realizado no auditório do Campus Centro, por meio de uma parceria entre os cursos de Educação Física, Letras, Pedagogia e Psicologia. Participaram profissionais da Educação e alunos dos cursos de licenciatura da Instituição.

O tema escolhido para este ano foi Currículo, Habilidade Socioemocional e Imagem do Professor, oportunidade em que os profissionais trabalharam pontos importantes das mudanças sofridas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o preparo psicológico e o papel do professor na sala de aula.

Os convidados da noite foram os coordenadores das graduações em Educação Física e Psicologia do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Me. Valter Brighetti e Profa. Ma. Raquel Sartori, respectivamente, além da Profa. Ma. Michele Bizzio, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - campus Birigui.

Durante sua explanação, Michele expôs aos presentes um panorama das mudanças que serão encontradas pelos futuros profissionais no mercado, como as alterações nas disciplinas obrigatórias, carga horária e formação específica, entre outras.

“O novo Ensino Médio, assunto muito comentado recentemente, é marcado por alterações na LDB. Vamos ter reformas profundas na estrutura do Ensino atual e, consequentemente, no currículo. A previsão é que as primeiras turmas a adotarem o novo modelo sejam as que ingressaram em 2018. Por isso, é necessários que nós, profissionais e universitários, estejamos a par das mudanças”, disse.