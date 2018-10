Liga de Transplante e Santa Casa buscam conscientização da população; evento será nesta quarta-feira (31/10)

publicado em 29/10/2018

O evento traz profissionais renomados a partir das 19h (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga e a Liga Acadêmica de Transplantes e Tecidos da Unifev se uniram para uma causa nobre: conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. O IV Simpósio de Doação e Transplante de Órgãos será nesta quarta-feira (31/10), aberto para toda a comunidade, na Câmara Municipal.

O evento traz profissionais renomados, que irão desmistificar o processo de captação, a partir das 19h. Entre os palestrantes, o coordenador da Organização da Procura de Órgãos (Hospital de Base), Dr. João Fernando Picollo; o psicólogo Valdir Junior; o cirurgião cardíaco Dr. Márcio Pimentel; o fisioterapeuta Leandro Gomes e a enfermeira coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes da Santa Casa, Kelly Trindade Almeida.

Pablo Guidorzi Gurther, presidente da Liga, ressaltou a importância da capacitação. “Queremos ter participação ativa na comunidade, esclarecer dúvidas sobre o procedimento. Muitos têm receio por não conhecer o processo. O nosso objetivo é aumentar a captação de órgãos no Hospital votuporanguense, principalmente a de múltiplos”, afirmou.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.guicheweb.com.br/doacaoetransplantedeorgaos. Mais informações no telefone 3405-9133, ramal 285. “Recentemente, realizamos trabalho em conjunto com a CIHT da Santa Casa, divulgando sobre a doação e conversando com as pessoas. Esta capacitação vem unir estudantes, profissionais e toda população para que reflitam sobre o processo, que salva vidas”, complementou.