O II Simpósio de Centro Cirúrgico (CC) e III Simpósio de Centro de Materiais e Esterilização (CME), promovido pela Santa Casa de Votuporanga, foi um sucesso. O evento reuniu profissionais de diferentes Estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, no Centro de Convenções.

A programação foi variada, com sete palestrantes renomados de Instituições de Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo. O tema foi: “Segurança do paciente e a interface entre os serviços do CME e CC – Benefícios e Riscos para qualidade da assistência”.

A abertura da qualificação foi feita pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana; a enfermeira supervisora do Centro Cirúrgico do Hospital, Vanessa Ribeiro de Souza Lima e a enfermeira clínica do Centro de Materiais e Esterilização, Daiane Nazzi de Souza.

Luiz Fernando deu as boas-vindas. “Me sinto honrado de fazer parte desta equipe. Estou há 12 anos e acompanho o trabalho do CC e CME. Este simpósio reflete tamanha importância dos setores para todos nós, especialmente para os pacientes. Nós priorizamos humanização, qualidade do atendimento e a segurança de nossos assistidos e este evento veio potencializar tudo isso”, destacou.

Por sua vez, Vanessa agradeceu o apoio da Administração do Hospital. “A Instituição sempre esteve ao nosso lado. Gostaria de agradecer os enfermeiros, colaboradores, que fizeram esta qualificação possível”, afirmou.