Estabelecimento da avenida Brasil está com Renault Kwid, da campanha da Santa Casa; garanta já o seu cupom

publicado em 31/10/2018

Novembro está chegando com tudo para a campanha Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga! O supermercado Porecatu, localizado na Avenida Brasil, está com “presentão” no estacionamento: Renault Kwid, zero quilômetro, esperando por você até quinta-feira (1/11)!

A equipe do Hospital está comercializando os cupons no local, com valor de R$20 cada. O convite carimba sua participação no sorteio do dia 22 de dezembro, para concorrer, além do automóvel, a três motos (uma CG e duas biz) e uma televisão de 49 polegadas.

A promoção visa arrecadar recurso para Hospital, único que assiste os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Somente no ano passado, foram 816.051 atendimentos na Instituição, sendo que 70% do SUS. “É uma ação da Santa Casa, visando a manutenção de nossos serviços com qualidade e humanização. Pensamos em presentear Votuporanga e região em gratidão a tudo o que fazem por nós, oferecendo a maior iniciativa nossa, com prêmios para fechar o ano com chave de ouro”, disse o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Ele enfatizou todo empenho da comunidade. “Temos mais de 10 pontos de vendas em Votuporanga, para que cada morador tenha um local próximo a ele de compra. Além disso, há voluntários na região para que todos os municípios atendidos pelo Hospital possam contribuir. Não temos dúvidas do sucesso, devido a generosidade de todos que fecham parceria com seu comércio, indústria, que adquire seu cupom. Cada valor representa a chance de salvar centenas de vidas”, finalizou.

