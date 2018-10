Campanha não para de crescer, mobilizando Votuporanga e região para fechar o ano com chave de ouro

publicado em 23/10/2018

Quem passar pelo Supermercado Santa Cruz do bairro Pozzobon nesta semana, vai ter o privilégio de observar um automóvel zero quilômetro, lindo e muito cobiçado. A Santa Casa de Votuporanga fez parceria com o estabelecimento, para deixar o Renault Kwid em exposição, da campanha Show de Prêmios.

O veículo ficará na loja até sexta-feira (26/10). Além disso, haverá uma equipe para vender os cupons no local, garantindo a participação daqueles que ainda não adquiriram seus números. “Não temos dúvidas que os consumidores entrarão no clima ainda mais da nossa promoção, ao conhecer o principal prêmio. Estamos com um cronograma de atividades envolvendo a ação para potencializar ainda mais a comercialização. A procura aumentou e vai crescer ainda mais. Estamos pulverizando nossos pontos de vendas”, disse o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.

Luiz Fernando contou que mais estabelecimentos irão receber os prêmios. “Iremos percorrer outros supermercados como Proença e Porecatu, além de levar para outras cidades, a fim de que toda a região se envolva ainda mais com nossa campanha até as proximidades do sorteio, que será no dia 22 de dezembro”, complementou.

Ele ressaltou apoio de diversos empresários na iniciativa. “Nossa equipe de Captação de Recursos está na busca de novas parcerias, para que nossos cupons cheguem, de fato, ao maior número de pessoas. Temos 12 pontos de vendas, fora a Administração do Hospital, e o retorno está bem positivo”, afirmou. A lista completa está disponível nas redes sociais da Santa Casa.

O Show de Prêmios é uma campanha com 100% da renda para o Hospital. Serão sorteados um Renault Kwid; 1 CG 160 e duas Honda Biz zero quilômetro e uma televisão 49 polegadas no fim do ano. Cada cupom custa R$20 e garante que o morador possa concorrer a todos prêmios. “Nosso foco é a humanização dos atendimentos e o dinheiro será utilizado na manutenção da qualidade de nossa assistência. Contamos, mais uma vez, com toda a comunidade para salvar vidas”, destacou.

