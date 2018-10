De acordo com o Poder Executivo, Serginho ficará exonerado a partir de 1º de novembro, quando Thiago responderá pela Secretaria

publicado em 25/10/2018

Serginho da Farmácia voltará a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga divulgou nesta quinta-feira (25) a exoneração do secretário municipal de Assistência Social, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, do cargo. A Administração Municipal designou Thiago Augusto Francisco para responder pelo expediente da pasta.

De acordo com o Poder Executivo, Serginho ficará exonerado a partir de 1º de novembro, quando Thiago responderá pela Secretaria, sem prejuízo do exercício do cargo de chefe do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira da mesma pasta.

Serginho voltará a ocupar a sua cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga, e o vereador Gilberto Oliveira, o Giba (SD), deixará a Casa de Leis.