Evento gratuito traz profissionais renomados da TV Tem, afiliada da Rede Globo, para compartilhar experiências

publicado em 29/10/2018

10ª Semana do Rádio (Foto: Divulgação/Senac)

O Senac Votuporanga promove, nos dias 6 e 8 de novembro, a 10ª Semana do Rádio. O evento marca o Dia do Radialista, celebrado em 7 de novembro, e contará com palestras de três profissionais renomados da TV Tem, afiliada da Rede Globo.

No primeiro dia (6/11), o apresentador do programa Revista de Sábado, Marcos Paiva, falará sobre O Rádio como Plataforma Multimídia, abordando a virtualização do rádio e suas conexões, além das plataformas de otimização de acesso à informação. O profissional é natural de Votuporanga e tem vínculo com a cidade desde o seu início profissional.

Já no dia 8/11, às 19h30, o repórter Patrick Lima, que já atuou em rádio por 10 anos, abordará como este meio de comunicação influencia na carreira em emissoras de televisão. Além disso, vai falar sobre a importância da improvisação na comunicação, levando em conta as mídias digitais. Assim como Marcos, o profissional tem grande identificação com o público votuporanguense, já que trabalhou em diversos veículos da cidade.

Logo após, o público poderá conhecer a trajetória do apresentador Lucio Ramos, um dos principais nomes do jornalismo na região noroeste Paulista e âncora do Tem Notícias. O jornalista também trará para discussão a questão da persistência como uma competência na carreira profissional e o impacto das inovações digitais na área da comunicação.

“Nossa instituição é referência regional na formação de profissionais radialistas, segmento que está em constante crescimento e renovação, principalmente com a ampliação da abrangência de emissoras em nossa região por conta da migração de AM para FM. O evento reforça nosso comprometimento em levar conhecimento de qualidade para a comunidade”, destaca Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.