Neste turno, as ruas e calçadas amanheceram limpas na cidade

publicado em 28/10/2018

Neste turno, os votuporanguenses votaram para decidir o presidente da República e o governador do Estado de São Paulo (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

Da redação

Diferente do 1º turno das eleições 2018, no dia 7 de outubro, neste domingo, 2º turno para votação, as ruas próximas as zonas eleitorais de Votuporanga não amanheceram da mesma forma. Desta vez, as ruas amanheceram limpas.

No dia 7, antes mesmo de amanhecer, as ruas e calçadas estavam completamente sujas de santinhos de candidatos. Na escola “Dr. José Manoel Lobo”, por volta das 4h30, todo o entorno do quarteirão já estava tomado por santinhos políticos. No meio da sujeira, a maioria dos papeis jogados no chão eram de deputados que pediram votos na cidade nos últimos meses. Neste domingo, a imagem do local era diferente: totalmente limpa.

Neste turno, os votuporanguenses votaram para decidir o presidente da República e o governador do Estado de São Paulo.