Após o dia 28 de novembro, o Estado de São Paulo será o primeiro a ser totalmente digital em todo o Brasil

publicado em 16/10/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





Com o desligamento do sinal digital no próximo dia 28 de novembro, o Seja Digital, promove uma mega-ação digital, no Cras Sul, em Votuporanga. Entre hoje e amanhã, a equipe mobilizadora da entidade estará distribuindo kits digitais gratuitos e tirarará as dúvidas sobre a TV Digital para a população. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

“Existem vários caminhos pra saber se tem direito ao kit gratuito: o primeiro deles é o telefone 147, que é uma ligação totalmente gratuita ou pelo site www.sejadigital.com.br/kit. Basta ter em mãos os documentos, o número de identificação social ou o CPF. Pra região Sul, estamos com uma ação nesta semana, entre hoje e amanhã, no CRAS Sul, no bairro São João. Além do agendamento, quem estiver lá e tiver direito, poderá retirar o kit com o conversor”, explicou Thaís Alves, consultora de mobilização social da Seja Digital.

Ela afirmou durante entrevista na Cidade FM que após o dia 28 de novembro, o Estado de São Paulo será o primeiro a ser totalmente digital. “Quem não tiver como receber o sinal digital, porque não tem o conversor, não consegue assistir a televisão. Então, é preciso colocar o conversor e a antena digital. As TVs mais novas, a partir de 2010, é só colocar a antena digital e fazer a busca dos canais que já começa a assistir com qualidade de som e imagem de cinema. O kit gratuito vem com conversor, antena, todos os cabos para instalação, controle remoto e pilha”, contou.

Além de garantir o kit gratuito, a população que tem direito ao benefício ainda pode concorrer a sorteios da Seja Digital.

“Quem tem direito ao kit gratuito, concorre a R$ 2 mil. O próximo sorteio acontece amanhã. É muito fácil, basta retirar o kit, fazer a instalação, a busca de canais, procurar o botão “ginga” no controle remoto e vai aparecer o logo do Seja Digital, que vai gerar um código. Anote o código e entre em contato pelo telefone ou site e faça o cadastro. São quatro sorteios com dois ganhadores da região que concorrerão a um cartão pré-pago com até R$ 2 mil. No dia 28 de novembro temos um sorteio de R$ 20 mil para o estado inteiro. A promoção é para incentivar a instalação, porque o sinal analógico será desligado”, afirmou a consultora de mobilização social da Seja Digital.





Seja Digital