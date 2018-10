Seguindo mesmo esquema traçado no primeiro turno, moradores da zona rural terão transporte da Prefeitura, a pedido da Justiça Eleitoral; na cidade, itinerários contarão com mais dois ônibus

publicado em 26/10/2018

Os percursos serão iniciados partindo da Praça da Matriz (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Neste domingo (28/10), dia de segundo turno das eleições 2018, o transporte coletivo urbano e rural seguirá o mesmo esquema traçado para o dia 7 de outubro, durante o primeiro turno.

Na cidade, as oito linhas contarão com dois veículos a mais do que ocorre normalmente aos domingos e, até às 16h45, circularão obedecendo aos mesmos horários e itinerários dos sábados. Após este horário, os itinerários retornarão aos horários habituais daqueles praticados aos domingos.

Transporte Rural

Os moradores que residem da Zona Rural de Votuporanga contarão com transporte gratuito, conforme solicitação expedida pela Justiça Eleitoral à Prefeitura. Seis ônibus da Administração Municipal farão o transporte nos mesmos horários estabelecidos para o primeiro turno, às 8h, 10h, 13h e 15h. Os percursos serão iniciados partindo da Praça da Matriz.

De acordo com a lei nº 6.091/74, o transporte gratuito aos eleitores da Zona Rural em dia de eleição é competência conjunta da Justiça Eleitoral e da Administração Pública Municipal. O objetivo é possibilitar aos eleitores que moram em locais mais distantes ou os que não possuam meio de transporte para que possam realizar o direito do voto normalmente. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

Interdições de vias

Também seguindo a mesma rotina adotada no primeiro turno, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura também mobilizará os agentes neste final de semana para dar apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral. No sábado (27/10), a partir das 7h, a Rua São Paulo, entre as Ruas Alagoas e Mato Grosso, será interditada nos dois sentidos da via para o transporte e distribuição das urnas eletrônicas entre o Cartório Eleitoral, localizado na Rua São Paulo, e os locais de votação. As ruas só serão liberadas após o término da destinação de todas as urnas.

Já no domingo (28/10), dia das eleições, o mesmo trecho da Rua São Paulo será interditado a partir das 16h, uma hora antes do fim do horário de votação. A ação de impedimento da via será mantida até o fim da apuração dos votos no município.

Confira o cronograma de transporte de eleitores da Zona Rural

Linha 1: Praça Matriz – Aeroporto – Comunidade Nova Vida – Vila Carvalho – Fazenda Abê – Ponte do Rio São José dos Dourados;

Linha 2: Praça Matriz – Cruzeiro – Ponte do Rio São José dos Dourados;

Linha 3: Praça Matriz – Fazenda Mastrocola – Fazenda Gavioli;

Linha 4: Praça Matriz – Simonsen (pela estrada municipal);