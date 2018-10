Programação segue até dezembro com atividades e práticas de promoção da saúde, incluindo ações de prevenção

publicado em 17/10/2018

A nossa meta é assegurar mais saúde aos cidadãos”, diz Márcia Reina (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza até o mês de dezembro ações voltadas aos moradores da Vila Carvalho. A iniciativa tem o objetivo de levar à comunidade serviços importantes e orientar a população sobre prevenção de problemas de saúde e qualidade de vida.

Estão sendo realizadas atividades com exercícios físicos e práticas corporais com o professor de Educação Física do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família), exames de Papanicolau, vacinação, dinâmica com nutricionista, teste rápido para detecção do HIV, Sífilis e Hepatite, orientações de saúde bucal – com ações de prevenção, avaliação, e se necessário encaminhamento à especialidade, e palestras.