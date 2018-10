Objetivo do encontro é permitir que os profissionais que atuam na educação infantil reconheçam a importância do brincar; Formação foi realizada na Polo UAB, no último sábado (27/10)

publicado em 30/10/2018

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga realizou no último sábado (27/10), uma Formação Continuada para Educadores Infantis, Técnicos em Educação e Inspetores de Alunos ligados à rede municipal de ensino. O encontro, promovido durante toda a manhã no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), contou com a palestra “O Brincar Afetivo”, ministrada pela Consultora em Desenvolvimento Infantil, a psicóloga, Christianne Freitas Lima do Nascimento.

O Prefeito João Dado também esteve no local para recepcionar e dar as boas-vindas aos profissionais que participaram do evento.

O objetivo deste encontro é permitir que os profissionais que atuam na educação infantil reconheçam a importância do brincar e da afetividade como subsídios eficazes para a promoção do desenvolvimento integral da criança. Profissionais das unidades que trabalham com educação infantil de 17 Cemeis (Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil) e 1 Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) participaram da capacitação.

“Esses encontros e formações são uma excelente oportunidade para que os profissionais das escolas de educação infantil tenham condições de trocar experiências, aprimorar técnicas e se preparar melhor para o cotidiano com as nossas crianças”, destacou o Prefeito.