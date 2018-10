Campanha entregou notebook e duas bicicletas para moradores que ajudam Hospital com doação na conta de água

publicado em 26/10/2018

Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Conhecer aqueles que tanto ajudam a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Nesta quinta-feira (25/10), a equipe da campanha “Saúde que dá Prêmios” presenteou três moradores da Vila Dutra com notebook e duas bicicletas.

O casal Maria Aparecida Rogério Gregui e Geraldo Gregui foi contemplado com o principal prêmio. Há cinco anos, eles colaboram com a Instituição entendendo a importância deste auxílio. “Sabemos da dificuldade de manter um Hospital deste tamanho, que atende Votuporanga e região. Procuramos ajudar com pouco”, disseram.

Eles esperam ser inspiração para a população. “Nós vemos tantas Santas Casas fecharem e a nossa precisa continuar aberta”, complementaram.

A vizinha da esquerda, Maria Cristina de Moraes Campana, foi só sorrisos com sua bicicleta. “Fico muito feliz de ser contemplada. Aderi há 12 anos, acho muito importante colaborar”, afirmou Maria Cristina.

Já a moradora da direita, Aparecida Bocalon, não se conteve ao receber sua bicicleta. “Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Contribuo há mais de 10 anos, comecei com R$3 e depois aumentei para R$5 na conta de água. O intuito foi ajudar com o próximo”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “A campanha é um sucesso, graças à generosidade dos votuporanguenses. Vocês colaboram com uma assistência mais humanizada, de qualidade para nossos pacientes. Nosso muito obrigado”, destacou.

O programa é exibido na TV Unifev, neste sábado (27/10), por volta das 13h.

Sorteio

Para comemorar o Dia do Médico, celebrado no último dia 18, o sorteio da campanha “Saúde que dá Prêmio” foi realizado com a participação do Dr. Murilo Riva Lopes, um dos responsáveis pelo Pronto Socorro.

Dr. Murilo contou como escolheu sua profissão. “Era um sonho de criança. Recebi muito atendimento médico na infância principalmente por questões respiratórias, alergias, machucados. Na adolescência, esta vontade foi reforçada, quando busquei a Medicina”, afirmou.

Ele deu detalhes de sua rotina no Hospital. “Trabalho de segunda a sexta-feira, no período da manhã. O Pronto Socorro atende vítimas de acidentes, pacientes clínicos que sofrem infartos, acidentes vascular cerebral (AVCs), pneumonia, etc. Todo dia, recebemos grande quantidade de pessoas, oferecendo suporte adequado e melhor assistência para cada um”, complementou.

Sobre a campanha, o médico solicitou apoio da população. “Quem tiver condições e puder colaborar conosco, seria importante. Os custos de uma Instituição são elevados e toda ajuda é bem-vinda”, finalizou.

Para colaborar com “Saúde que dá Prêmio”, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo do ano, os prêmios são um carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos.