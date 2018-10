Palestrantes destacam a importância da capacitação para profissionais do Centro Cirúrgico e Centro de Materiais e Esterilização

publicado em 19/10/2018

Na próxima sexta-feira (26/10), a Santa Casa de Votuporanga realiza II Simpósio de Centro Cirúrgico e III Simpósio de Centro de Materiais e Esterilização (CME), visando a capacitação dos profissionais da área. A qualificação será no Centro de Convenções, a partir das 8h.

Com uma programação variada e palestrantes renomados, o evento vai abordar a “Segurança do paciente e a interface entre os serviços do Centro de Materiais e Esterilização e Centro Cirúrgico – benefícios e riscos para qualidade da assistência”. “O Simpósio surgiu da necessidade de atualização constante, com troca de experiências entre as Instituições, sempre com foco em nosso assistido. Convidamos a todos os profissionais da região para o evento que aprimorará ainda mais nossos serviços”, disse uma das organizadoras, a enfermeira clínica do CME da Instituição votuporanguense, Daiane Nazzi.

Entre os profissionais convidados está a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital 9 de Julho – São Paulo, Fabiana Vasques. Ela irá falar sobre “Prevenção e Controle de Infecção e a Resistência dos Microrganismos no bloco operatório – Estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS)”. “Irei discutir prevenir infecções relacionadas à assistência ao paciente no pré, durante e pós-operatório, contemplando medidas de controle relacionadas aos microrganismos multirresistentes. É muito importante estar ciente das melhores práticas de segurança na assistência à saúde dos assistidos. Um profissional atualizado desenvolverá com segurança suas atividades assistenciais”, explicou.

Geisa Reis Davel é supervisora regional do CME da Rede D`OR São Luiz – Rio de Janeiro e também será palestrante. “Irei apresentar as causas de materiais saírem molhados das autoclaves e de forma podemos evitar esta não-conformidade. Com isso, não haverá retrabalho, mas sim diminuição de custo e auxilio na aquisição de novos equipamentos em Centros de Materiais e Esterilização”, disse.

Ela destacou que o Simpósio minimiza riscos de infecção hospitalar causados pelo processamento inadequado de produtos para saúde. “Por isso, é tão importante participar da capacitação”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destaca a importância do evento. “Com a evolução dos procedimentos, é necessária a qualificação de profissionais com conhecimento específico focado nas tecnologias, nos materiais e recursos, de segurança e controle e acompanhamento de indicadores de produção e qualidade em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Convido a todos a participar deste simpósio, que diferencia o atendimento ao nosso paciente”, frisou.