Programa Dica de Saúde deu detalhes sobre atuação do setor, que humaniza ainda mais os atendimentos

publicado em 19/10/2018

O Setor funciona todos os dias, no Pronto Socorro (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Você sabia que a Santa Casa de Votuporanga possui Serviço Social? Pois é, este setor é muito importante na Instituição, contribuindo na humanização dos atendimentos, estabelecendo contato com o paciente e familiares.

O Dica de Saúde desta semana convidou a assistente social, Grazieli Paschoalim para explicar sobre a área. “O papel do Serviço Social é baseado nos princípios fundamentais do Código de Ética profissional, como ampliação e consolidação da cidadania, tarefa primordial para toda sociedade com vista na garantia de direito civis e sociais destas pessoas que estão no momento de doença”, explicou.

Grazieli contou que o atendimento é feito, sempre que há contexto que envolve o trabalho de assistência social. “Pode ser demanda espontânea ou equipe multiprofissional também faz a solicitação. Atuamos desde acolhimento ao óbito, momento muito difícil para família, até visita em leitos fechados como emergência. O acolhimento é intervenção social que praticamente usamos em todos os atendimentos porque agrega valores fundamentais. Tem escuta, com isso temos troca de informação e assim conseguimos saber como paciente está na internação, fortalecendo vínculo entre profissional e assistido”, complementou.

Ela ressaltou a humanização da assistência. “A política nacional de humanização preconiza que enxerguemos o paciente na integridade, além de sua aparência. Ele não é somente o corpo doente, é amor de alguém”, destacou.