publicado em 05/10/2018

Os projetos da Saev Ambiental têm chamado a atenção e atraído autoridades dos municípios de toda a região afim de replicá-los. Na quinta-feira (04/10), a vereadora Cidinha do Oncológico, seu assessor, Alex Prado, e o psicólogo da Secretaria de Saúde de São Carlos, Fernando Oliveira, vieram conhecer as instalações e os projetos da Autarquia.

O superintendente Waldecy Bortoloti e o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune, guiaram a equipe pelo prédio administrativo. Os visitantes ainda passaram pelas instalações dos Ecotudos e conheceram as táticas e estratégias que a Saev Ambiental utiliza em práticas como fiscalização de descarte irregular de lixo, retirada e supressão de árvores, poda gratuita e o incentivo ao plantio.

O Diretor do Meio Ambiente, Otaniel Richard de Oliveira da Silva, e a Chefe de Setor de Diagnóstico e Projetos Ambientais, Elizabeth Dias Prado, explicaram sobre o funcionamento de ações ambientais adotadas em Votuporanga como Placar da Árvore, Disque Árvore e Coleta Seletiva.

A intenção da visita foi estudar toda a estrutura que a Saev Ambiental e a Prefeitura de Votuporanga dão aos munícipes para que eles possam praticar atitudes ambientalmente corretas.

Projetos Sociais

A comitiva também conheceu projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura como, por exemplo, a Coopervinte (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga) que atua no processo de destinação ambientalmente correta dos resíduos coletados pelo serviço de Coleta Seletiva. A intenção do projeto é oferecer uma fonte de renda à população mais carente, além de trabalhar com ações de educação ambiental por meio das pessoas envolvidas.